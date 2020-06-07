ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 184 ألفاً والوفيات 8668

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.