حق الرد.. "التأمينات" توضح: نحافظ على حقوق المتقاعدين وهذه توضيحات

قالت: عند طلب المعاش يوقع طالبه إقراراً بالتبليغ عن أي تغييرات تحدث بالمعالين

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها معنية بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/ 9/ 1421ه والمحافظة على حقوق عملائها حال الاستحقاق؛ وذلك عن طريق وضع قوائم بمستحقاتهم ومتابعة التواصل معهم لنيل حقوقهم، ومن جهة أخرى معنية بالمحافظة على حقوق المؤسسة وحسن تطبيق النظام وأحكامه.

وأوضحت المؤسسة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بعنوان (عن "التأمينات".. "الرقيب": لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل) نقلاً لما نشر بصحيفة "الرياض" للكاتب حسين الرقيب بعنوان (التأمينات توقف صرف المعاش التقاعدي)، أن "كل المتقاعدين عند طلب المعاش يوقعون على إقرار في نموذج طلب المعاش بان يقوم بالتبليغ عن أي تغييرات تحدث بالمعالين وتزويد المؤسسة بالمستندات اللازمة".

وتابعت: "كل المتقاعدين الذين لديهم معالون لم يتقدموا بمستنداتهم وفق احكام النظام يتم إرسال رسائل نصية لهم قبل تعليق المعاش بوقت كافٍ، ومن قام بتقديم المستندات يتم تصحيح وضعه بشكل مباشر".

وأردفت: "ما ذكره الكاتب حيال ما يتم بعد تقديم المستندات من صاحب المعاش بأن التسوية تستغرق شهراً ولن يتم الصرف إلا مع الشهر القادم جانَبه للصواب، والواقع أن تسوية المعاش تتم بعد تقديم المستندات فوراً ومن ثم يتم تخيـيره، إما الصرف المباشر أو الانتظار لنـزول المعاش مع الشهر القادم، وهو صاحب القرار بهذا الشأن والمؤسسة تنفذ ما يرغب به وكل الحالات تعامل بهذه الطريقة".

وفي الختام، شكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ"سبق" طرحها آراء الكتاب والقراء في سبيل نشر الرسالة الإعلامية الهادفة.