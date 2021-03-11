"تُنصَرون بضعفائكم".. 7 نصائح ضرورية لرعاية كبار السن في المنزل

حُسن رعايتهم سببٌ للخيرات والبركات في بيوتنا

من المكارم العظيمة، البر والإحسان إلى الضعفاء، ورعاية حقوقهم، والقيام بواجباتهم، وحل مشكلاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تُنصَرون بضعفائكم"، ومن هؤلاء الضعفاء كبار السن من الآباء والأجداد الذين يعيشون معنا، حيث تكون رعايتهم سببًا للخيرات والبركات.

وحسب تغريدة لمجلس الصحة الخليجي على موقع "تويتر": إذا كنت تعيش مع كبار السن في منزلك، فهذه سبع نصائح مهمة يوصى باتباعها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم:

* غسل القدمين يوميًّا لمنع حدوث أي التهابات.

* الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميتهما في حفظ التوازن والحماية من السقوط.

* زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لإجراء فحص كامل للفم حتى لمن يستخدمون طقم الأسنان.

* الحفاظ على تهيئة المنزل ليتناسب مع احتياجات كبار السن، مثل وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض للوقاية من خطر السقوط.

* ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُحسن من جودة النوم وتقلل من أثر العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام.

* الحفاظ على دفء المكان خلال فترة الشتاء للحماية من نزلات البرد والعديد من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية.

* الاستمرار بتناول الأغذية الصحية للتحكم في مستوى السكر والضغط.