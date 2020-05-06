الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والتنفيذ الصارم لحظر السلاح

دعت الصين إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتركيز على مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، إضافةً إلى التنفيذ الصارم لحظر السلاح.

وقال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ياو شاو جون، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن: يتعين على جميع الأطراف في الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولاً، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في أسرع وقت ممكن، ووفقاً للأوضاع الحالية، فإن الشعب الليبي يستحق بيئة سلمية لمجابهة "كورونا".

وأضاف أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر.

وأكد أنه لا حل للقضية الليبية إلا عبر العملية السياسية، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لليبيا حتى تتمكن من تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أسرع وقت ممكن، مع احترام استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.