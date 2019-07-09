بعد ساعات من نشر "سبق".. "صحة عسير" تطمس إعلان العلاج بالطب البديل

على حوش المستشفى المركزي بجوار مدخل العيادات الخارجية

سارعت صحة عسير إلى طمس الإعلان وإعادة الدهان على حوش مستشفى عسير المركزي بجوار مدخل العيادات الخارجية.

جاء ذلك بعد ساعات من نشر "سبق" للإعلان المخالف الذي قال فيه عددٌ من زوّار المستشفى لـ"سبق": "منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نشاهد هذا الإعلان الذي يقرؤه كل زائرٍ أو مراجع للمستشفى، عدا مسؤولي الصحة الذين لم نجد لهم تحركًا بشأن هذا الإعلان".

وأضافوا: "بغضّ النظر عن صحة المدوّن على جدار المستشفى من عدمه، وعن دقة رقم التواصل من مجرد العبث؛ فإن وجود هذا الإعلان وفِي هذا الموقع مسيء جداً، وقد ينساق خلفه مَن أتعبته مراجعات المستشفيات الحكومية، ولكن هي القشة التي يتعلق بها الغريق لدى البعض، والتي يُفاجأ بأنه يزداد غرقاً بذلك".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم الإعلان المخالف بعنوان "إعلان عند مدخل "مستشفى عسير": علاجكم عندنا بالطب البديل!" الذي سارعت صحة عسير لطمسه وإعادة دهان الموقع بعد فترة طويلة من بقائه.