غليان عسكري.. هل تندلع الحرب بين الهند والصين على وقع الاشتباك الحدودي؟

نيودلهي تعزز قواتها وتجري مناورات مكثفة

تُقلع طائرات حربية هندية كل ربع ساعة تقريباً من قاعدة لياه، المدينة الرئيسية في منطقة لداخ في شمال الهند، في مؤشر على الغليان العسكري في منطقة هيمالايا، بعد وقوع اشتباك دامٍ مع الجيش الصيني.

ووفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم الأربعاء، قال تاشي شيبال الكابتن المتقاعد في الجيش الهندي والمتمركز في لياه، العاصمة الإقليمية الواقعة على ارتفاع 3500 متر: "لم أرَ هذا القدر من المناورات العسكرية من قبل".

من جهته، ذكر مسؤول من قيادة الشمال في الجيش الهندي اشترط عدم الكشف عن اسمه لأنه لا يُسمح له بالتحدث للصحافة، أنه بفضل إرسال تعزيزات بات لدى الهند الآن قوة جيّدة حاضرة في المنطقة".

وأُقيمت حواجز على الطرق الرئيسية في لياه، وتحدث سكان عن مواكب كبيرة مؤلفة من آليات نقل عسكرية وشاحنات ذخيرة تتنقل على الطرقات.

وقُطعت اتصالات الهواتف النقالة أيضاً في منطقة شاسعة في شرق لياه، حتى الحدود الصينية.

ويعبّر العملاقان الآسيويان في العلن عن نيّتهما التوصل إلى حلّ سلمي للأزمة بعد المواجهة الدامية النادرة بين جيشيهما، يوم 15 يونيو في وادٍ متنازع عليه في هذه المنطقة النائية ذات العلو المرتفع، وأسفر الاشتباك عن مقتل عشرين جندياً هندياً وعدداً مجهولاً من الجنود في صفوف الجيش الصيني.

ولا تمنع التصريحات الدبلوماسية المهدئة من جانب نيودلهي وبكين، تصعيداً عسكرياً أكبر من العادة في لداخ، وقبل هذه الأزمة، كان الجيش الهندي منتشراً على نطاق واسع في هذه المنطقة الجبلية الواقعة عند تقاطع حدود الهند وباكستان الصين.

وينخرط البلدان الأكثر اكتظاظاً في العالم في عدة نزاعات حدودية قديمة، لاسيما في لداخ (غرب) وفي أروناشال براديش (شرق).

وازدادت المواجهات في الجبال في السنوات الأخيرة بين الجيش الهندي والصيني، ويرى محللون والإدارة الأمريكية في ذلك بأنه مؤشر على العداء المتزايد للصين في المنطقة، فهل تندلع الحرب بين البلدين؟