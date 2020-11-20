بالصور .. محافظ "مرات" يدشن مشروع زراعة 150 ألف شجرة بروضة "أباسمري"

ضمن حملة "لنجعلها خضراء".. وبمشاركة عدد من المسؤولين

دشن محافظ مرات بمنطقة الرياض أحمد بن سعود الحمين، مشروع زراعة 150 ألف شجرة بروضة أباسمري بأثيثية بالمحافظة، وذلك ضمن مشروع التشجير "لنجعلها خضراء"، بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، ورجل الأعمال الشيخ خالد بن عبد الرحمن السويدان، وعدد من رؤساء المراكز التابعة لمحافظة مرات والمسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية ومدراء القيادات الأمنية والروابط الخضراء والأعيان والمواطنين والمتطوعين.

وبدأ الحفل الخطابي بالتقديم لعبدالله المجلي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات، ثم القرآن الكريم، بعدها كلمة الراعي الرسمي الشيخ خالد عبد الرحمن السويدان، شكر فيها حكومتنا الرشيدة وتحدث فيها عن المشروع الذي تم البدء به ليكون متنزهاً طبيعياً يخدم المحافظة وما جاورها، إضافة إلى موقعه المميز.

كما أكد "السويدان" على رعايته للمنتزه والعناية به ليكون غابة من الأشجار مهما كلف العمل به، مقدماً رعايته للروضة وتشجيرها والاهتمام بها مستقبلًا، كما شكر مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه مشعل بن إبراهيم التميمي، القائم على تنفيذ المشروع الذي يعتبر شعلة من النشاط والإبداع والمتفاني في عمله ليل نهار لإنجاح هذا المشروع الجبار.

وقدم الدكتور ماجد الفراج مدير عام منطقة الرياض كلمة وزارة البيئة، ثم كلمة لرئيس مركز اثيثية، ثم توالت الكلمات وبعدها تم تكريم المشاركين والعاملين والدوائر الحكومية والإعلاميين، إضافة إلى درع تكريمي لمحافظ مرات على دعمه لهذا المشروع.

بعد ذلك دشن المحافظ وراعي المشروع زراعة أول شجرة، ثم توالى الحضور بالزراعة منتشرين في الروضة؛ حيث سيكون المشروع بعد اكتماله من أكبر المحميات في منطقة الرياض، وسيكون ذا قيمة لسكان المحافظة ومحافظات منطقة الرياض، ومقصداً للمتنزهين من كل مناطق المملكة.