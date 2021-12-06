"الجبير" يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية بولندا لدى المملكة الدكتور يان ستانيسلاف بوري.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 02:28 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

"الجبير" يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية بولندا لدى المملكة الدكتور يان ستانيسلاف بوري.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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