"الزكاة" تضبط 622 مخالفة ضريبية في أسبوع

عقب تنفيذ الهيئة 2864 جولة تفتيشية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضبط 622 مخالفة ضريبية في الأسواق والمحال التجارية الأسبوع الماضي، وذلك إثر 2864 جولة تفتيشية نفّذتها فرق التفتيش الميداني في الهيئة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.

وشملت الجولات التفتيشية المنفّذة بوساطة الهيئة قطاعات تجارية عدة، جاء على رأسها قطاعات التجزئة والمطاعم والذهب، فيما تركَّز معظم المخالفات في عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ جزءاً من المخالفات المضبوطة كان بفضل البلاغات الواردة من المستهلكين إلى الهيئة بوساطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو موقع الهيئة الإلكتروني، إذ بلغ عدد البلاغات الواردة إلى قسم الرقابة والتفتيش في الأسبوع الماضي 229 بلاغاً.

وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتَها المكلفين من أصحاب المنشآت التجارية، إلى الالتزام بأحكام أنظمة ولوائح الضرائب في المملكة، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المقررة 15%، مؤكدة في السياق نفسه استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لتعزيز مستوى الامتثال الضريبي بين المكلفين.

كما دعَتْ الهيئة الأفراد المستهلكين إلى الإبلاغ عن أيّ منشأة خالفت أحكام أنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة، وذلك بوساطة موقع الهيئة الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو تطبيق (ضريبة القيمة المضافة) للهواتف الذكية؛ إذ تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية قدرها 2.5 % من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال وألف ريال كحد أدنى.