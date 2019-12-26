"الشريف" يوثق بعدسته جمال الطبيعة في "شواطئ الوجه"

حرصاً منه على نقل وبث صور لها إلى العالم

تُعد شواطئ محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك من الشواطئ الساحلية الجميلة على الساحل الشمالي الغربي المطلة على البحر الأحمر؛ لما تتمتع به من مقومات جعلتها مقصداً للباحثين عن جمال الطبيعة من مختلف مناطق المملكة.

عدسة المصور محمد الشريف وثقت جمال الطبيعة البكر على تلك الشواطئ الخلابة من خلال التقاط صور جوية تبرز جمال ومعالم شواطئ المحافظة.

ومن أهم الشواطئ الموجودة بالوجه: شاطئ شرم زاعم، والذي يعتبر أحد أهم الشواطئ بمنطقة تبوك ولسكان المحافظة ولزوارها، حيث يعتبر من الشواطئ القريبة من النطاق العمراني، ومن الشواطئ المميزة لممارسة هواية السباحة، حيث دائماً ما يكون مكتظاً بالزوار في إجازات نهاية الأسبوع والعطل الصيفية.

وشاطئ الدرر، والذي يتميز بكثرة الصخور والشعاب المرجانية فيه، ويعد من الشواطئ التي يكثر فيها التخييم خلال الإجازات وموسم الأعياد.

ومن الشواطئ البكر بالمحافظة شاطئ حواز، والذي يقع شمال المحافظة ويبعد بمسافة 40 كم، وهو عبارة عن دائرة تحيط بها اليابسة من جميع الاتجاهات، إلا من منفذ صغير لدخول الأمواج، ويعتبر من الشواطئ المناسبة لممارسة هواية الغوص وصيد السمك.

ومن الشواطئ الخلابة والقريبة من المحافظة شاطئ المسدود، والذي يقع جنوب المحافظة بمسافة 25 كم، ويتميز بتعدد ألوان البحر فيه، وشواطئ هبان والهرابة والمعيليق والفلق، والتي تتميز بشواطئها الرملية وتقع من الناحية الجنوبية للمحافظة.

أما شواطئ عنتر وأم عنم والسيح والنخيرة وأم الطين الشمالية تعتبر شواطئ مرجانية وتتميز بكثرة الشعاب المرجانية وتنوع الألوان والأشكال فيها.

وبين "الشريف" أن سبب اختياره تصوير تلك الأماكن والشواطئ هو حرصه على نقل وبث تلك الصور للعالم، خصوصاً بعد السماح للأجانب الحصول على التأشيرة السياحية، مبيناً أن محافظة الوجه تمتلك مقومات سياحية وشواطئ بكر وجميلة، وتتميز بتعدد ألوان البحر في شواطئها ورمالها الصافية، وكثرة الشعاب المرجانية، وتنوع الثروة البحرية فيها.