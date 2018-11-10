إدارة "النصر" تسند مهمة قيادة الفريق الأول لـ"كريستوفاو"

‏أصدرت إدارة نادي ‎النصر قراراً يقضي بتكليف المدير الفني للفئات السنية السيد هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الأول في مباراته أمام "الاتفاق" المقررة يوم غد الأحد.

وكان قد أعلن نادي النصر، قبل قليل، ‏‫عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو، وثمّن النادي للمدرب كل الجهود التي بذلها مع ناديه.

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10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 03:20 PM

إدارة "النصر" تسند مهمة قيادة الفريق الأول لـ"كريستوفاو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‏أصدرت إدارة نادي ‎النصر قراراً يقضي بتكليف المدير الفني للفئات السنية السيد هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الأول في مباراته أمام "الاتفاق" المقررة يوم غد الأحد.

وكان قد أعلن نادي النصر، قبل قليل، ‏‫عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو، وثمّن النادي للمدرب كل الجهود التي بذلها مع ناديه.

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