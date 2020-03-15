‫مصور "سبق" يهدي أمير الرياض نسخة من كتابه الأول "كلمات مضيئة"

‫تناول سيرة موجزة عنه في أكثر من 100 صورة وقول

سلم الزميل "محمد بن ناصر آل مسحل"، عضو لجنة شباب محافظة وادي الدواسر، ومصور صحيفة "سبق" النسخة الأولى من كتابه "كلمات مُضيئة" لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال زيارته مؤخراً لمحافظة وادي الدواسر.



‫ورصد "آل مسحل" خلال الكتاب سيرة موجزة عن أمير الرياض وجهوده في المنطقة، وأبرز القرارات والمحطات المهمة فيها خلال توليه مسؤوليتها التي تحقّقت بفضل حزم وصرامة "فيصل بن بندر" ومتابعته، كما احتوى الكتاب على صور لأمير المنطقة، من المناسبات الرسمية والعامة، ومجموعة من الأقوال التي قالها والتي تشتمل على رؤاه للنهوض بمنطقته والمتمثلة في التعليم والثقافة والتنمية، وهي من المرتكزات الأساسية والضرورية للانطلاق نحو النمو والازدهار.



‫كما تناول الكتاب أكثر من 100 صورة مهمة سجّلها حِراك الأمير فيصل في منطقة الرياض، كما استعرض الدروس المستفادة من زياراته للمحافظات التابعة للمنطقة التي يحرص عليها في إطار الأساليب المتبعة في الإشراف والمتابعة وتفقد حاجات المواطنين، بشكل مباشر لا حواجز فيه ولا وسائط.



‫فيما حملت إحدى صفحات الكتاب قولاً قاله أمير المنطقة في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة: "نفخر بأن نكون من تلاميذ الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - وأن نسير على خطاه التي رسمها في الرياض والمملكة بصفة عامة".



‫وحرص "آل مسحل"؛ على أن يقتصر الإهداء في مقدمة الكتاب بقوله: "إن الكتابة عن سير الرجال في تاريخ الأمم تأتي اعترافاً بفضلهم، وإشادة بأثرهم، وحفظاً لحقهم، وليقتدي الناس بجميل فعالهم".



‫من جانبه قدم أمير الرياض خلال تسلمه الكتاب بحضور محافظ وادي الدواسر الجديد، عن شكره للمصور على الإهداء وثمن الجهد الذي قام به، واعتبره هدية من شباب المحافظة أجمع.