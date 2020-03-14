متحدث "الصحة": لا إصابات بـ"كورونا" في سوق بالرياض والقنفذة

دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الشائعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عدم صحة المتداول حول تغريدتين مزورتين بخصوص تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وقال متحدث وزارة الصحة: ندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.