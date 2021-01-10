نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

اعتبروا أن المساءلة ستمس بجهود توحيد البلاد

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأحد، أن نواباً جمهوريين، أيّدوا تثبيت فوز جو بايدن في أصوات المجمّع الانتخابي، طالبوا "بايدن" بإقناع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتراجع عن محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الوكالة إلى أن النواب الجمهوريين بقيادة النائب كين باك، اعتبروا أن مساءلة "ترامب" ستؤجّج مؤيّديه مجدداً، وتمسّ جهود "بايدن" لتوحيد البلاد، وفقاً لقناة "الشرق".

وبينت "بلومبرج" أن النواب الجمهوريين قالوا في رسالة وجّهوها إلى "بايدن" أمس: "بروح تضميد الجروح والإخلاص لدستورنا، نطلب منك رسمياً أن تطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بوقف جهودها لعزل الرئيس دونالد ترامب، للمرة الثانية".