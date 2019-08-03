إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا

السماح لهم بالإقامة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال

قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد.

ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م.