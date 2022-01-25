"مدعومة من روسيا" ..أوكرانيا تفكك جماعة إجرامية أثناء تحضيرها لهجمات مسلحة

الاعتداءات استهدفت بنى تحتية

أعلنت أوكرانيا اليوم (الثلاثاء)، تفكيك جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة روسيا، وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لزعزعة استقرار البلاد.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني في بيان أوردته "فرانس 24"، أن قادة الجماعة كانوا يحضّرون لسلسلة هجمات مسلّحة على بنى تحتية.

وأضاف أن الجماعة منسّقة من جانب أجهزة روسية خاصة.

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25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 04:19 PM

الاعتداءات استهدفت بنى تحتية

"مدعومة من روسيا" ..أوكرانيا تفكك جماعة إجرامية أثناء تحضيرها لهجمات مسلحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أوكرانيا اليوم (الثلاثاء)، تفكيك جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة روسيا، وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لزعزعة استقرار البلاد.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني في بيان أوردته "فرانس 24"، أن قادة الجماعة كانوا يحضّرون لسلسلة هجمات مسلّحة على بنى تحتية.

وأضاف أن الجماعة منسّقة من جانب أجهزة روسية خاصة.

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