"أخصائي": الاكتئاب اضطراب نفسي .. ولا علاقة له بالبُعد عن الله

الجامع: زارني حفظة قرآن ومؤذنون .. الجانب الروحي يُعجل الشفاء

انتقد المعالج والأخصائي النفسي أسامة الجامع؛ الربط بين الإصابة بالاكتئاب والبُعد عن الله، مشيراً إلى أنه يزوره بالعيادة حفظة لكتاب الله ودعاة ومؤذنون.

وقال الجامع؛ الجانب الروحي يُعجل الشفاء ولا يمنع الإصابة به، والرقية شيء جيد؛ لكن لا بد من زيارة الطبيب النفسي.

وأشار خلال حديثه في برنامج "معالي المواطن"، إلى أنه: "يعرف الشخص أنه مصاب بالاكتئاب إذا فقد الاستمتاع بالحياة ولا يؤدي المهام التي عادةً ما يؤديها بشكل طبيعي ويفقد الهدف من الحياة".

وتابع: "وبعضهم يذهب للعمل ويعود ولا يعلم أنه مصاب حتى يجلس وحده، فحتى الأشياء البسيطة يجاهد نفسه جهاداً حتى يفعلها وهناك حاجتان تكشفان المصاب بالاكتئاب: اليأس؛ وهو جوهر الاكتئاب، وفقدان المتعة بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقاً".

وقال الجامع: " كثيراً ما يطرح عليّ هذا السؤال وجاءني أكثر من شخص بالعيادة النفسية وأول ما يذهب يتجه إلى الرقية الشرعية، وهذا شيء جيد والرقية تكون للعين، لكن نحن نتحدث عن اضطراب، وهنا لكل داءٍ دواء وتحتاج إلى أن تذهب للمعالج والمختص النفسي".

وأكّد أن "الاكتئاب ليس له علاقة بالبُعد أو القرب من الله، وليس له علاقة بكونك متديّناً أو لا، الجانب الروحي يُعجل عامل الشفاء ولا يمنع الإنسان من الإصابة بأيّ اضطراب نفسي سواء اكتئاب أو غيره، وبعض الناس يخلط بين الاكتئاب والضيق".

واختتم بقوله: "بعضهم يقول: أنت أُصبت بالاكتئاب لأنك بعيدٌ عن الله، فأنا يأتيني أناس حافظون لكتاب الله، وأئمة مساجد ودعاة ومؤذنون، فإذا قلت لهم أنتم أصبتم بالاكتئاب لأنكم بعيدون عن الله، أنت هنا تزيدهم ألماً، فلا مانع أن يرقي المصاب نفسه مع زيارة طبيب مختص".