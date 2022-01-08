"خالد وزوجته".. قصةٌ وقودها الإصرار تُحَوّل حارس أمن إلى مالك مطاعم

"أم عبدالعزيز" الماهرة في الإعداد: نجاحنا والإقبال تَحقق في سوق العزيزية

في قصةٍ وقودها الإصرار والمثابرة، تَحَول خالد العوهلي من حارس مبنى إلى مالك سلسلة مطاعم؛ حيث بدأت قصة نجاحه مع زوجته ببيع الطعام بعد طهوه عبر سوق العزيزية.

وأوضح "العوهلي" أنه اضطر إلى البحث عن مصدر دخل آخر وبدأ من خلال المنزل؛ حيث تتميز زوجته بالمهارة في إعداد الطعام.

وقالت الزوجة "أم عبدالعزيز": "استطعنا أن نُحقق النجاح في سوق العزيزية وكان هناك إقبال على الطعام الذي تم إعداده".

يشار إلى أنه خلال خمس سنوات فقط، انطلق "خالد وزوجته" من مطعم صغير إلى مطاعم عدة في مختلف أنحاء المملكة.

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