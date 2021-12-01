بخطة شيطانية.. فيديو لأردني يلفّق تهمة لمنافسه

الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الحادثة

أثارت خطة شيطانية نفّذها رجل أردني للتخلص من منافس له بينهما عداوة، موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما دارت الدائرة عليه بعد تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادثة.

وحسب قناة "العربية"، ذكرت عدد من الصحف المحلية قيام الأجهزة الأمنية في الأردن بتوقيف مواطن بعد تنفيذه خطة للإيقاع بغريمه وتلفيق تهمة له للزجّ به في السجن، وذلك بعد تداول فيديو لمركبة فارهة يخرج من فتحة بسقفها أحد الأشخاص ويطلق الرصاص من سلاح "كلاشينكوف"، وتحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المركبة التي ظهرت أرقامها في الفيديو.

وبعد التحقيقات، سرعان ما تبيّن أن صاحب السيارة اشترى مركبة مشابهة لتلك التي يمتلكها غريمه، وزور لوحة الأرقام فوضع أرقام مركبة غريمه على سيارته وأطلق النار منها، وجعل أحدهم يصور الحادث ويُظهر الأرقام بقصد الإيقاع بصاحب المركبة الحقيقية.

لكن الحيلة لم تنطلِ طويلاً، وخلال ساعات قصيرة من انتشار الفيديو كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بلوحة أرقام المركبة.

وأضاف أن هناك من زوّر لوحة الأرقام ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل الرقم الأصلي وصوّر الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه بالتوسع في التحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو وجرى تحديد مكانها، حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة ومن ضمنها لوحة المركبة المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله.

وأضاف أنه ألقي القبض على المشتبه به بعدما جرى تحديد هويته، حيث بوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.