"عبدالملك" من مستفيدي "إخاء" يقطع مسافة 1250 كم بالدراجة الهوائية

ترسيخاً لشعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"

وافق نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، على قيام الابن هاني عبدالملك عبدالرحيم حسن، أحد أبناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وضمن منسوبي إدارة التربية والتعليم، وأحد أعضاء فريق دراجتي، وعضو فريق حائل لـ"الهايكنج"، برحلة بالدراجة الهوائية لمسافة 1250 كم، من حائل إلى الرياض ذهاباً وإياباً، وأطلق على الرحلة مسمى "همّة حتى القمّة"، تماشياً مع مفهوم شعار اليوم الوطني 89 للمملكة، وتستمر لمدة 15 يوماً، خلال الفترة من 29/ 4/ 1441هـ لغاية 14/ 5/ 1441هـ.

كما حظيت الرحلة باهتمام ودعم من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العيّاد، ووجه بتخصيص فقرة حول رحلة الابن خلال زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع القادم، لمنطقة حائل.

وفي التفاصيل، فقد دفعت الهمة الشاب هاني عبدالملك؛ لتلبية النداء الوطني وتعزيز رسالته السامية، وترجمة وتطبيق مفهوم شعار اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين "همّة حتى القمّة"، من خلال خوض تلك الرحلة على ظهر دراجة هوائية لمسافة تبلغ أكثر من ألف ومائتين كيلومتر، قاطعاً تضاريس مختلفة ومناظر طبيعية متنوعة ومواقع تراثية وسياحية وتاريخية.

وتم التنسيق بين الجهات الرسمية، ممثلةً بإدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل لإتمام ونجاح الرحلة، كما سيتم طرح فرصة المشاركة والدعم والرعاية لبعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والجهات الإعلامية قريباً.

من جانبه، واصل الابن عبدالملك الاستعدادات البدنية واللياقية، قاطعاً عشرات الكيلومترات باختلاف الأجواء، وبأوقات متفرقة وبكل الاتجاهات، ليكون الاستعداد مثالياً وعلى الوجه المطلوب لنجاح الرحلة، التي من خلالها سوف يحقق رقماً قياسياً على مستوى دراجي منطقة حائل عبر قطع مسافة 1250 كيلومتراً بالدراجة الهوائية، وتسجيله رسمياً.

جدير بالذكر أن مسار الرحلة سوف يكون من مدينة حائل إلى فيد ثم إلى بريدة ثم إلى الغاط، ومنها إلى المجمعة فحريملاء فالرياض، وكذلك العودة بنفس المسار، وسيتخلل الرحلة 4 أيام للراحة، كما سيتم التنسيق والترتيب مع الجهات الرسمية لاستغلال وتغطية الأماكن السياحية والمواقع التاريخية مع المحافظات والمدن التي سيمر بها مسار الرحلة، وسيتم إدراج جميع الجهات الحكومية المشاركة كرعاة رسميين لهذه الرحلة تجاه ما سيقومون به من تجهيزات ودعم إداري وفني، ومشاركة إعلامية وكل حسب مجاله واختصاصه.

وفي ختام الرحلة، سوف يقام حفل على المستوى الرسمي؛ ابتهاجاً بنجاح رحلة "همة حتى القمة"، بحضور عدد من الجهات الحكومية والداعمين والإعلاميين.