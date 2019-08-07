دبي.. عائلة هندية تعيش بلا وثائق رسمية منذ 20 عامًا!

هجرها الأب.. وانكشفت الأم و4 بنات ببلاغ من مجهول

بعد 20 عامًا بلا وثائق ثبوتية؛ تحاول أم وبناتها الأربع الحصول على أوراق إقامة في الإمارات، في واحدة من القصص الغريبة؛ حيث هجر الأب الأسرة، ولم تخرج البنات من المنزل لمدة 20 عامًا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت الأم "فاطمة أزلية حسان" وبناتها، قد تُرِكْنَ وحيداتٍ في الإمارات، عندما هجرهن الأب -هندي الجنسية- قبل 20 عامًا، مع العلم أن أوراق إقامة أفراد العائلة قد مُنحت على أساس إقامة الأب المُعيل.

ديون وهروب أب

وفي عام 1996، تعرّض الأب لأزمة مالية، حين تراكمت عليه الديون؛ فاستخدم جواز سفر الأم رهنًا لاقتراض مبلغ من المال، وسافر لاحقًا إلى الهند هاربًا من مُقرضيه، تاركًا جواز سفر الأم لدى مُقرضيه، وتاركًا زوجته وبناته بلا أي أوراق ثبوتية؛ لأنه لم يكن راضيًا عن إنجاب البنات.

20 عامًا حبيسات بالمنزل

وعاشت البنات الأربع في شقة صغيرة، تقع في حي القوز في دبي، لم يخرجن منها بتاتًا؛ حيث كانت العائلة تخاف أن تضبطها الشرطة في حال خرجت إلى الشارع.

وخلال غياب الأب عن المنزل، اضطرت الأم للعمل كمدرسة في المنازل، لكي تعيل بناتها وتأمّن لهن احتياجاتهن الأساسية؛ ناهيك عن أنها كانت تدرّسهن في البيت أيضًا؛ حيث لم يستطعن الذهاب إلى المدرسة.

بلاغ من مجهول

لكن أمر العائلة انكشف أواخر العام الماضي؛ حيث قام مجهول بإبلاغ الشرطة عن وضعها، لتقوم الأخيرة بإخراج الأسرة من المنزل، والبدء بمعاملات منحهن أوراق إقامة في الإمارات، بناء على طلب الأم.

وبعد موافقة السلطات على طلب الأم، أبلغها موظفو الهجرة أن العائلة بحاجة إلى أوراق ثبوتية وجوازات سفر رسمية، حتى تصدر تأشيراتهن الجديدة.

ظهور الأب

وعندما ذاع الخبر في وسائل الإعلام المحلية والهندية، في أبريل 2019، بعث الأب برسالة إلى القنصلية الهندية في دبي، يبلغ المسؤولين فيها أنه لا مانع لديه بمنح بناته الأربع الجنسية الهندية.