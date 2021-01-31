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طالبوا بإيجاد مكتب لمراقبتهم ورصد تحركاتهم من أجل القضاء على الظاهرة

يستغلون الأطفال والنساء للاستعطاف.. نشاط ملحوظ للمتسولين في الأفلاج

تشهد محافظة الأفلاج الأيام الحالية نشاطاً ملحوظاً للمتسولين أمام المحالات التجارية وأجهزة الصرف الآلي والطرقات.

ويستغل المتسولون النساء والأطفال لاستعطاف المواطنين، ويقضون ساعات عدة أمام المحلات وفي الطرقات وتقاطعات الإشارات المرورية في ظل الأجواء البارد الحالية وبملابس رثة لإثارة الشفقة عليهم.

وأكد مواطنون أن مخالفي نظام الإقامة والعمل هي النسبة الكبيرة من هؤلاء المتسولين، مبررين تفشي وجودهم في المحافظة بعدم وجود مكتب لمراقبتهم ورصد تحركاتهم والحد من وجودهم، مطالبين بالقضاء على تلك الظاهرة التي لا يُعرف ما تخفيه ولا مصير تلك الأموال الطائلة التي يجنونها.