السفارة البريطانية: "الخطوط السعودية" تبدأ رحلات استثنائية للندن

للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم

أفادت رسالة من السفارة البريطانية، عبر البريد الإلكتروني، بأن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم.

وقالت السفارة البريطانية بحسب "رويترز": الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءاً من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن، وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.