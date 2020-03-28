السفارة البريطانية: "الخطوط السعودية" تبدأ رحلات استثنائية للندن

للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم

أفادت رسالة من السفارة البريطانية، عبر البريد الإلكتروني، بأن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم.

وقالت السفارة البريطانية بحسب "رويترز": الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءاً من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن، وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.

بريطانيا السفارة البريطانية الخطوط الجوية السعودية فيروس كورونا الجديد

111

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 04:25 PM

للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم

السفارة البريطانية: "الخطوط السعودية" تبدأ رحلات استثنائية للندن

محمد البقمي

الرياض

6 44,921

أفادت رسالة من السفارة البريطانية، عبر البريد الإلكتروني، بأن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم.

وقالت السفارة البريطانية بحسب "رويترز": الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءاً من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن، وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا السفارة البريطانية الخطوط الجوية السعودية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020