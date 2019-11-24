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الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه

ولي عهد البحرين يغادر الرياض

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.