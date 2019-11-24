ولي عهد البحرين يغادر الرياض

الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرياض

0

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 03:32 PM

الأمير محمد بن عبدالرحمن كان في وداعه

ولي عهد البحرين يغادر الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,159

غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب من المراسم الملكية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019