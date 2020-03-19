وزير التجارة الكويتي يشكر المملكة على تسهيل حركة الشاحنات عبر الحدود

قال: السعودية هي الرئة التي تغذي محيطها الخليجي والعربي والإسلامي

بعث وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان،إلى نظيره السعودي وزير التجارة ووزير الإعلام بالإنابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، برسالة شكر وتقدير على تسهيل المملكة حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتوجه "الروضان" بالشكر والتقدير إلى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قائلاً : لا شك أن ما تمر به دولنا العزيزة من ظروف استثنائية يشعرنا بالقلق، وإن كبرت لكنها تصغر أمام وحدتنا وعملنا الخليجي المشترك الذي تقوده السعودية.

وأضاف: في معرض ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود بارزة رغم أنها تمر بما يمر به الجميع أستذكر حديث الرسول عليه أتم الصلاة والسلام {اعملوا فكلٌ مسير لما خلق له}، وكأن اختيار المملكة لهذه الدور وافق قدرها.

وأردف "الروضان": العلاقات السعودية الكويتية تميزت عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي الكبير متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تواجه البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم، فالسعودية كانت ولا تزال الرئة التي تغذي محيطها الخليجي والعربي والإسلامي.

وتابع: الأزمات الكبيرة تضعف في وجه التكاتف وإن تكاتفنا كان مضربًا للمثل، فقد تداولتنا الأيام عبر التاريخ حتى ثبت أننا شعب واحد.

واختتم بالقول: أعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لما بذلتموه وتبذلونه في هذه الظروف غير العادية، والشكر موصول لكل العاملين والفرق ورجال الشدائد من إخواننا السعوديين الذين لم يألوا جهدًا لدعم إخوانهم في كل مكان، وحفظ الله الكويت والسعودية وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وداء وبلاء.