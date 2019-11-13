أمطار على جازان و"المدني" تحذّر: لا تقربوا السيول

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا, وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث, وصامطة, وأحد المسارحة, والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

أمطار حالة الطقس الأرصاد جازان الدفاع المدني

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 09:32 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

أمطار على جازان و"المدني" تحذّر: لا تقربوا السيول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا, وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث, وصامطة, وأحد المسارحة, والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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