إندونيسيا تعلن: العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها

غرقت قبالة سواحل بالي وعلى متنها 53 شخصًا

أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم، العثور على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل بالي وعلى متنها 53 شخصًا من أفراد الطاقم.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية يودو مارغونو إنه عُثر على الغواصة التي فُقد أثرها الأربعاء الماضي، في قعر البحر قبالة سواحل بالي، مشطورة إلى ثلاثة أجزاء، مشيرًا إلى مصرع جميع أفراد طاقم الغواصة الـ53.