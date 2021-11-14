"التحالف": نفذنا 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء والجوف

خلال الـ24 ساعة الماضية.. شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت: إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا.

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14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 02:41 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية.. شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا

"التحالف": نفذنا 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء والجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت: إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا.

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