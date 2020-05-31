سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

2

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:53 AM

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة

سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 630

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020