عودة النشاط التجاري لـ1600 محل حلاقة رجالية وزينة نسائية بتبوك

وسط أدق الإجراءات الاحترازية

عادت الحركة الاقتصادية اليوم إلى صالونات الحلاقة الرجالية والزينة النسائية بمنطقة تبوك، وسط أدق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت أمانة تبوك أن إجمالي عدد الصالونات الرجالية التي عادت لمزاولة نشاطها، قد بلغت 1187 محلًا؛ فيما بلغ عدد صالونات التجميل النسائية 163، بالإضافة إلى 250 مشغلًا نسائيًّا؛ مشيرة إلى أنها تتابع التزام أكثر من 20766 محلًا تجاريًّا بالمنطقة بالإجراءات المتبعة، عبر تكثيف جهودها وجولاتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها.

وأضافت الأمانة أن الفِرَق الرقابية وضمن أعمالها اليومية، باشرت رصد تنظيم الدخول إلى المتاجر في المراكز والمنشآت التجارية، وتوفر المعقمات والقفازات عند المداخل، ونقاط قياس درجة حرارة مرتادي الأسواق على بوابات الدخول، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية لتنظيم التباعد بين المتسوقين؛ مشددة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل بعد انتهاء ساعات العمل في تلك المراكز.

وأشارت إلى أنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ سيتم استمرار منع تقديم المعسل والشيشة داخل المقاهي وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كما سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وتوفير وحدات ثابتة للفحص البصري على مداخل المولات ومراكز التسوق لفحص كل المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر.

وأكدت الأمانة على جميع المحلات وجوب وضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المركز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات، مع إلزام كل المرتادين بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط مثل " أبل باي، فيزا.." مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق؛ مؤكدة في ذات الوقت استمرار جولاتها الرقابية على محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من عدم تقديم الشيش والمعسل بها، وتطبيق وإنفاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.