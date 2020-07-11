





1

ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا

674

أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .