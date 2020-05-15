"فيسبوك" تدعم انستجرام بأكبر مكتبة "صور متحركة" في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت دعم منصتها للتواصل المصور "انستجرام" بأكبر مكتبة "صور متحركة" في العالم.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك في طريقها لإتمام صفقة استحواذ كبرى لشركة "جيفي" الشهيرة المتخصصة في إنتاج الصور المتحركة.

ومن المقرر أن تبرم فيسبوك مقابله 400 مليون دولار أمريكي.

وستحول تلك الصفقة "انستجرام" إلى أكبر مكتبة للصور المتحركة في العالم.

وقال نائب رئيس منتجات فيسبوك، فيشال شاه، إن اندماج انستجرام وجيفي سيمكن الأشخاص من العثور على الصور المتحركة والمصقات المثالية في قصصهم بصورة سهلة ومباشرة.

ومن المتوقع أن تستخدم فيسبوك تلك الصور المتحركة بصورة كبيرة من أجل جني الأرباح، حيث ستقدم تلك الصور التي كانت تستفيد منها معظم تطبيقات التراسل الفوري حول العالم بمقابل مادي.

وتستخدم تقنيات "جيفي" شبكات مثل تويتر، وسكايب، وتيك توك، وتيندر، وسامسونج وسليك.