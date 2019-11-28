نتائج مثيرة في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. وترقب لقرعة الـ 8

اكتملت أضلاع الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم حتى الآن، حائر بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي.

واتفق الناديان على يوم الاثنين الـ 16 من ديسمبر القادم موعداً لإقامة المباراة المرتقبة بينهما في الجزائر، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في ضيافة الفريق العراقي.

وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في ربع نهائي البطولة، بعد تخطيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط أنصاره في جدة بهدفين دون رد.

ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين، بعدما حسم الشباب السعودي لقاء الذهاب في العاصمة الرياض بهدف قاتل في الدقيقة الـ 89، قبل أن يعود بتعادل مثير بنتيجة 1-1، قبل نهاية الوقت الأصلي من مباراة العودة بـأربع دقائق فقط.

وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بهدف لكل منهما في مدينتي آسفي وتونس على الترتيب، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.

وفي مواجهة هي الأكثر إثارة في البطولة حتى الآن، قدم فريقا الرجاء والوداد، قطبا المغرب، صورة مشرفة للكرة العربية بعد أداء مميز داخل الملعب وعلى المستوى الجماهيري أيضاً في المباراتين.

الرجاء استضاف المباراة الأولى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونجح الوداد في الخروج بنتيجة إيجابية بالتعادل 1-1، منحته أفضلية قبل الإياب.

وشهدت مباراة العودة إثارة وندية وأحداثاً درامية، وتقدم الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يسجل الرجاء 3 أهداف متتالية بين الدقيقتين 74 و94، منحته تأهلاً مثيراً إلى المرحلة المقبلة، وسط حالة من الذهول سيطرت على كل من تابع اللقاء.

وفي مواجهة أخرى، كرر الاتحاد السكندري المصري فوزه على المحرق البحريني، وتغلب عليه بهدف دون رد، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة بنتيجة 3-0، بعد انتصاره ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء.

كذلك حجز فريق الشرطة العراقي مقعده بين الثمانية الكبار، بعد أن تجاوز نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الشرطة حقق فوزاً غالياً خارج ملعبه بهدف دون رد، قبل أن يكرر تفوقه بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف دون مقابل في العودة.

ولحق الإسماعيلي المصري بمواطنه الاتحاد السكندري بعد فوزه بنفس النتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً على الجزيرة الإماراتي، لينتظر منافسه في المرحلة المقبلة من البطولة.

وبتلك النتائج، تأهل كل من الاتحاد والشباب "السعودية" والرجاء وأولمبيك آسفي "المغرب" والاتحاد والإسماعيلي "مصر" والشرطة العراقي، بجانب الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

وتقام قرعة الدورين ربع ونصف النهائي يوم الأربعاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض، على أن يتم تحديد منافس للفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية في انتظار المتأهل منهما للمرحلة المقبلة.