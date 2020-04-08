أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.76 %

بلغ مزيج برنت 32.43 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت"، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.56 بنس؛ ما نسبته 1.76 في المئة؛ ليصل سعره إلى 32.43 دولار أمريكي.

وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.95 بنس؛ ليبلغ 24.58 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:02 AM

بلغ مزيج برنت 32.43 دولار أمريكي

أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.76 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت"، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.56 بنس؛ ما نسبته 1.76 في المئة؛ ليصل سعره إلى 32.43 دولار أمريكي.

وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.95 بنس؛ ليبلغ 24.58 دولار أمريكي.

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