فتح باب التسجيل للانضمام إلى مجلس الشباب السعودي الإماراتي

لدعم مسيرة البلدين في التنمية الوطنية المستدامة في عدة مجالات

أعلن مجلس الشباب السعودي الإماراتي فتح باب التسجيل للراغبين في الترشّح لعضويته عبر المنصة الإلكترونية https://saudiemiratiyouth.com/، حيث يبدأ مجلس الشباب بتحقيق أهدافه في إيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين الشقيقين.

يأتي ذلك استمراراً لتفعيل أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ويترأس المجلس من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري. وقد كلف الأميرة هيفاء آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المكلف لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، بتمثيله في هذا الشأن، في حين تترأس المجلس من الجانب الإماراتي وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي.

وتأتي مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي بهدف تعزيز الشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، بالإضافة إلى تنسيق الجهود التي تهدف إلى دعم مسيرة البلدين في التنمية الوطنية المستدامة في عدة مجالات، أبرزها ريادة الأعمال والطاقة المتجددة والهوية الوطنية والسياحة والترفيه والإعلام والثقافة والفنون، واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات العالمية، وضمان تحقيق السعادة والرفاه للمجتمع، حيث تستند هذه المبادرة على الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030 وهي اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

من جهتها، دعت الأميرة هيفاء آل مقرن الشباب للتسجيل في المنصة الإلكترونية لمجلس الشباب السعودي الإماراتي وقالت: هذه المبادرة هي لإيصال صوت الشباب في البلدين الشقيقين، وأنّ المجلس سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم تطلعاتهما وأهدافهما؛ لكون فئة الشباب هي أساس التطوير والابتكار واستدامة النمو، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون هناك أولوية لاستقطاب طاقاتهم وتوظيفها في تقدم وازدهار البلدين.

وأشارت شما المزروعي إلى أن هذه المبادرة ستكون منصة واعدة للشباب، ومظلة لأفكارهم ورؤاهم، وبداية طيبة للعديد من البرامج المستقبلية التي تمهد لهم الطريق نحو تبادل الخبرات والمهارات وتعزيز سبل التعاون، كما ستكون حلقة الوصل بين الشباب وأصحاب القرار يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ومشاريعهم التي تعد ركيزة أساسية في نجاح وريادة البلدين الشقيقين في القطاعات والمجالات كافة.

وقد تأسس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يندرج تحته مجلس الشباب السعودي الإماراتي، ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر مايو 2016م، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز جهود الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري والسياحة والإعلام بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والاستثمار، وصولاً لتحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.