بيان رسمي متوقع.. مصادر: تأجيل انطلاقة "مهرجان البن الخولاني 8"

كان مقررًا له ٣٠ من يناير الجاري برعاية أمير جازان وبحضور نائبه

علمت "سبق" من مصادرها، أن إدارة مهرجان البن الخولاني الثامن، قررت تأجيل المهرجان، بعد أن كان مقررًا انطلاقه في ٣٠ من يناير الجاري، برعاية من أمير منطقة جازان وبحضور نائبه.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من إدارة المهرجان خلال الساعات القادمة، لتوضيح أسباب التأجيل، وتحديد موعد انطلاقه.