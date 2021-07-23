وسط غياب يحدث لأول مرة للجماهير بداعي الاحترازات من جائحة كورونا.. انطلاق النسخة 33 من دورة الألعاب.. طوكيو2020

"رضا" و"ياسمين" وعلم السعودية في مشهد تاريخي