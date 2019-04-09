رؤية "تطوير حائل" الإستراتيجية .. مزايا والأمير يشدّد على العوائد التنموية

فيما استعرض الفريق الاستشاري نتائج التقييم الأساسي والقطاعات المستـهدفة

كشف الفريق الاستشاري الذي يُعِد الرؤية والتوجّه الإستراتيجي لمنطقة حائل وهيئة تطويرها، عن نتائج التقييم الأساسي الذي أعدّه الفريق والمزايا النسبية للمنطقة.

وكان مجلس هيئة تطوير منطقة حائل، قد ناقش مساء أمس الإثنين، من خلال ورشة عمل موسعة، الرؤية والتوجّه الإستراتيجي لمنطقة حائل وهيئة تطوير المنطقة؛ وذلك برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وحضور الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة عضو مجلس أمناء الهيئة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة، ومدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم.

كما حضر وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل آل الشيخ، وأمين منطقة حائل عضو مجلس الهيئة عضو اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم أبو راس، ومدير شرطة منطقة حائل عضو مجلس الهيئة اللواء عثمان المحيميد، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وأعضاء مجلس الهيئة و٤٦ ممثلاً عن الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة وصناديق التنمية والبرامج الوطنية الحكومية والقطاع الخاص من داخل المنطقة وخارجها، إضافة إلى تمثيل أهالي المنطقة ومحافظاتها.

واستعرض الفريق الاستشاري منهجية بيان الرؤية لمنطقة حائل، والقطاعات الرئيسة التي من المتوقع أن تُشكل إستراتيجية التنمية الاقتصادية للمنطقة بما يتواءم مع تلك القطاعات.

وشدّد أمير منطقة حائل، على أن تراعي محدّدات الدراسة ومضامينها في مراحلها كافة "الإطار العام لمنظومة الإدارة المحلية بالمملكة"، وتماثل معايير المقارنة بين التجارب العالمية والمحلية بالاستناد إلى أهداف رؤية المملكة في تنمية وتطوير المناطق، ولتحقيق أعلى العوائد والآثار التنموية والاجتماعية والاقتصادية لأبناء المنطقة، والإسهام في تحقيق القيمة المضافة للمقدرات الوطنية والاقتصاد الوطني ضمن منظومة مناطق بلادنا الغالية.