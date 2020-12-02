البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا

سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 01:29 AM

إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا

البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

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