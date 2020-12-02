البرازيل تسجِّل 50909 إصابات جديدة و697 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 6.386.787 والوفيات 173817 شخصًا

سجَّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و697 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6.386.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.