"محافظ شقراء": الوطن يزخر بعطاء لا حد له ونماء مشهود وهمم تعانق السحاب

قال محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي: إن الشعب السعودي يحتفل بذكرى البيعة السادسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وتحتفل هذه البلاد المباركة بقائدها ومليكها، وبأعوام تزخر بعطاء لا حد له ونماء مشهود وهمم تعانق السحاب، ويتوج ذلك كله أمن وأمان واطمئنان تسود أرجاء الوطن بفضل من المولى عز وجل، ثم بفضل القيادة الرشيدة.

وأضاف البواردي، ‏عامًا بعد عام يبرز دور المملكة الريادي على مستوى العالم أجمع، فها هي بلادنا تترأس قمة دول العشرين لهذا العام، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها جميع الدول والاقتصاد العالمي ككل.

وتابع: "قادت المملكة باقتدار وجدارة وحنكة وحكمة، وأثبتت للجميع قوة اقتصادها ومكانته حتى في أحلك الظروف؛ مؤكدة أنها تدعو دومًا ليعم السلام والأمن والاستقرار العالم أجمع.

وأردف البواردي: أتشرف بهذه المناسبة الغالية، بأن أرفع أسمى التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وأدام الله وجوده، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ورعاه".

وتابع: "أبتهل للمولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتقدم والرخاء، وأن يحفظ لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- وأن يحفظ بلادنا الغالية دومًا وأبدًا".