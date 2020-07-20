"المؤسسة العامة للحبوب": يمكن لمشتري مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة

بعد انتهاء المملكة من المرحلة الأولى من عملية خصخصة القطاع

قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم، إن الشركات المشترية لمطاحن الدقيق منها، في إطار عملية الخصخصة، ستملك خيار شراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية.

وقالت المؤسسة إنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية، وذلك نقلاً عن رويترز.

وانتهت السعودية من المرحلة الأولى من عملية خصخصة قطاع المطاحن في وقت سابق الشهر الحالي عن طريق بيع شركتين، ويجري العمل على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.