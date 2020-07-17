مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب

استفادت منها 2.950 أسرة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:54 PM

استفادت منها 2.950 أسرة

مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مأرب

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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