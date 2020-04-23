الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يؤكد التزامه باستكمال الدوري في أقرب وقت

وفق معايير مطلوبة يجب تنفيذها قبل العودة

أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس نيته استكمال بطولة الدوري المحلي لموسم 2019-2020 بأسرع وقت ممكن، معلناً عن مجموعة من المعايير المطلوبة من أجل تحديد موعد لعودة البطولة.

وتتضمن المعايير القواعد التالية:

- سلامة وصحة اللاعبين وبقية أطراف اللعبة ستكون الأولوية.

- انتهاء القيود الموضوعة من قبل الحكومات الإقليمية والفدرالية.

- إفساح المجال للتجمعات التي تتضمن اللاعبين وبقية الأجهزة من التواجد.

- التوافق على نظام التباعد الجسدي مع الحكومات، من أجل إقامة مباريات احترافية.

وأكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه يقوم بإجراء مشاورات مع السلطات الصحية حول هذه العناصر، قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

وسوف تتضمن التوصيات في حال صدورها إتاحة المجال أمام الفرق من أجل التدريب والاستعداد، لضمان صحة وسلامة اللاعبين ونزاهة المنافسة.

وقال جايمس جونسون المدير التنفيذي في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: هدفنا أن نقدم مباريات مباشرة واحترافية وتنافسية لاستكمال موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي، وقد قمنا بوضع مجموعة من المعايير التي تحدد موعد الاستئناف.

وأضاف: الأولوية بالنسبة لنا هي صحة وسلامة اللاعبين وبقية أطراف اللعبة، حيث يجب أن نقوم باستيفاء مجموعة من المعايير لضمان ذلك، وكذلك يجب أن نقوم بتلبية جميع المعايير التي تضعها الحكومات عند تنفيذ هذا الأمر في وقتها، بما في ذلك التنقل بين المقاطعات، وأخيراً فإن أي قرار سيصدر سيكون بالتوافق مع التوصيات الحكومية والطبية.

وأوضح: سوف نستأنف البطولة في أسرع وقت ممكن، وفي البداية سوف يعود اللاعبون للتدريبات، ثم بعد ذلك سنعلن جدول المباريات، سيكون من الصعب بدء هذه المرحلة قبل نهاية شهر مايو، ولكننا سنعمل مع جميع الأطراف لاستئناف المباريات في أسرع وقت.

وتابع: كرة القدم تتحمل مسؤولياتها مثل أي مواطن جيد وجاد، وتبقى ملتزمة بالشراكة مع الحكومة من أجل إبطاء انتشار فايروس كورونا، وفي ذات الوقت نريد أن نقوم بدورنا في دعم صحة أسرة كرة القدم الأسترالية الجسدية والنفسية، وكذلك كل الأستراليين الذين يعشقون كرة القدم.