"جونسون": كورونا يتفشى سريعًا.. وسنتعامل مع التجمعات بطريقة مختلفة

أكد أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار للفيروس

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة".

وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا:"في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". وفقًا لرويترز.