تونس تسجِّل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 312

"الصحة" أخضعت أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي

سجَّلت تونس اليوم الأحد 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 312 حالة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سُجِّلت إثر إجراء 536 تحليلاً مخبريًّا، مشيرة إلى إخضاع 18 ألفًا و305 أشخاص للحجر الصحي الذاتي.