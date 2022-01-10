"المسند": الآن بداية تشكُّل سحب الرول النادرة.. وأمطار شبه غزيرة هنا

حذّر الموجودين ببطون الأودية من الرعاة والمكاشيت.. "ازبنوا المرتفعات"

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن جنوب غرب منطقة المدينة المنوّرة يشهد الآن بداية تشكُّل سحب الرول النادرة، وتدعى بالسحب الأسطوانية، أو السحب الأنبوبية، وهي سحب أفقية منخفضة ومنفصلة عن السحب التي تعلوها، وتتشكّل بالقرب من الجبهات الباردة، مصاحبة للعواصف الرعدية.

ولفت المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التوقعات تشير إلى أمطارٍ شبه غزيرة اليوم على جنوب غربي منطقة المدينة، وشمال غربي منطقة مكة المكرّمة، داعيا الموجودين في بطون الأودية من الرعاة والمكاشيت بالوصول إلى المرتفعات لتجنب أي طارئ -لا قدر الله- "ازبنوا المرتفعات".