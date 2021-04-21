"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تسجيل 1028حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 408038 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 824 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 391,362 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6858 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9818 والحالات الحرجة 1145 حالة.