مدير "مدني الباحة" يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

حثّهم على مواصلة العمل لخدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي؛ عدداً من الضباط رتبهم الجديدة؛ بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم.

وهنّأ العميد "البسامي"؛ المترقين وحثّهم على مواصلة العمل لخدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم.

وعبّر المترقون عن شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية، مؤكدين أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 12:42 PM

حثّهم على مواصلة العمل لخدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم

مدير "مدني الباحة" يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

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قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي؛ عدداً من الضباط رتبهم الجديدة؛ بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم.

وهنّأ العميد "البسامي"؛ المترقين وحثّهم على مواصلة العمل لخدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم.

وعبّر المترقون عن شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية، مؤكدين أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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