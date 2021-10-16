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"هنري" أكد أنه لم يُطلب منه تغيير "البيطار"

وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت

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أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري اليوم السبت وقوفه بجانب القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال "خوري": "إن القاضي يحق له استدعاء من يريد"، وفقَا لتلفزيون "الجديد".

وبعد يومين من وقوع أعمال عنف، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، مع تجمع حشد للاحتجاج ضد "بيطار"، أكد "خوري" أنه لم يطلب منه اقتراح اسم قاضٍ آخر لتولي التحقيق.