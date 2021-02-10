"سوشلثون".. مبادرة الابتكار الاجتماعي التقني لعلاج 5 تحديات

أبرزها دمج المحتاجين بسوق العمل وحماية الأطفال وتفعيل صندوق الجمعيات

قالت غادة بنت سعد العجلان، المتحدث الرسمي لهاكاثون التنمية الاجتماعية: "إن (سوشلثون) مبادرة اجتماعية، انطلقت استجابة لتصريح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، الذي دعا فيه الدول في قمة مجموعة العشرين إلى أهمية الحماية المجتمعية من آثار جائحة كورونا الاقتصادية والتنموية".

وأضافت خلال حديثها لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد بأن المبادرة تهدف إلى صناعة نقطة تحوُّل في التكامل بين التقنية وبرامج التنمية الاجتماعية واستثمار عقول وطاقات شبابنا فيما ينفع الصالح العام، ويعود على وطننا بالتنمية والرخاء.

وبيّنت أن "سوشلثون" قامت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي بالسعودية، مشيرة إلى أن مسابقات الهاكاثون تعتبر من أكثر المسابقات والأنشطة التقنية رواجًا، وهي باختصار اجتماع المبرمجين والمطورين والرياديين خلال مدة زمنية وجيزة، عادة ما تكون ثلاثة أيام؛ لتقديم حلول برمجية للتحديات المطروحة على شكل نموذج أولي.

وبيّنت "العجلان" أنهم اختاروا مجموعة من التحديات، وعلى رأسها: دمج الفئات المحتاجة في سوق العمل، وحماية الأطفال والقُصّر، وتفعيل صندوق الجمعيات الخيرية، وتعزيز التطوع التقني، وتسريع الوصول للفئات المحتاجة.

وعقبت بأن "لدينا كوكبة رائعة من الخبراء والمتحدثين، منهم مدير تحرير البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة جوجل العالمية، ولجين العبيد المستشارة الاجتماعية المعروفة، وأماني الشعلان المدير العام لإدارة الشراكة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس يحيى خوجة مستشار الذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة، وعبدالعزيز الحمادي المستشار التقني المعروف".

واختتمت قائلة: "إن إتاحة المشاركة لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية تهدف لرفع مستوى التنافسية والتحدي؛ إذ يشارك أي شخص لديه فكرة استثمار اجتماعي تساعد على التنمية الاجتماعية. ولا يخفى علينا جميعًا أن قطاع التنمية الاجتماعية من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع، وترتكز عليه جميع برامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030".



